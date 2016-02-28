مدير العلاقات الإنسانية بالداخلية: إرادتنا تقهر المستحيل

قال اللواء طارق عطية مدير العلاقات الإنسانية بالداخلية إنه تَم تنظيم حفل عقد النقيب هيثم عماد طه من قوات الأمن المركزى بشمال سيناء الذى يعالج بلندن إثر إصابته على أرض الفيروز على الآنسة مى عصام عبر خاصية الفيديو التفاعلى بمسجد الشرطة بصلاح سالم بناء على رغبتهما.

وأضاف عطية لليوم السابع، إن الإرادة تقهر المستحيل ومستمرون فى أداء رسالتنا السامية.

شارك والد البطل فى عقد القران بالوكالة عن ابنه الذى يعالج بالخارج، فيما شارك البطل حضور عقد القران من خلال خاصية الفيديو التفاعلى.

وصاحت النساء بالزغاريد وعادت البسمة لوجه الضابط المصاب الذى ظهر من خلال الفيديو عبر شاشة بمسجد الشرطة.

أخبار متعلقة:

بدء مراسم عقد قران ضابط يعالج بلندن بمسجد الشرطة عبر الفيديو التفاعلى.

http://s.youm7.com/2606238

>