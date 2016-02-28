حبس عاطلين ضبط بحيازتهما 1.5 مليون دولار "مزيفة" أمام فندق شهير بالزمالك

أمر المستشار طاهر سبالة وكيل أول نيابة قصرالنيل بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق ضبطا بحوزتهما مليون ونصف دولار مزيفة أمام فندق شهير بالزمالك.

كانت البداية بورود معلومات إلى مباحث الأموال العامة تفيد قيام المتهمين "سيد.ك" و"محمد.ا" بالاتجار فى العملة، وبتكثيف التحريات تم التأكد من صحتها حيث تم استدراج المتهمين برغبة أحد الاشخاص فى شراء وتغيير عملة، وتم عمل كمين للمتهمين وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على حقيبة بها مليون ونصف دولار مزيفة فتم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة التى قررت حبسهما.

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