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بروتوكول بين جمعية رعاية مرضى الكبد و"المحامين" لعلاج المصابين بفيروس سى

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بروتوكول بين جمعية رعاية مرضى الكبد و"المحامين" لعلاج المصابين بفيروس سى بروتوكول بين جمعية رعاية مرضى الكبد و"المحامين" لعلاج المصابين بفيروس سى
أكد الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الكبد وعضو مجلس النواب، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية رعاية مرضى الكبد ونقابة المحامين بكل فروعها، على مستوى الجمهورية لتقديم العلاج لأعضاء النقابة من مرضى فيروس "سى" بالمجان.

وقال الدكتور جمال إن البروتوكول يأتى ضمن مبادرة القضاء على فيروس "سى" فى جميع أنحاء ، والتى أطلقتها الجمعية، وفى إطار استراتيجية الجمعية الهادفة إلى التعاون مع كافة الجهات والهيئات والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى من أجل النجاح فى القضاء على فيروس "سى" نهائيًا، وأنة فى إطار ذلك سبق توقيع برتوكول تعاون مماثل مع نقابة المهندسين، وقريبًا سوف يتم توقيع بروتوكول آخر مع اتحاد الكتاب ونقابة الصحفيين.

وأشار الدكتور جمال شيحة إلى أن التعاون مع النقابات والهيئات ومنظمات المجتمع المدنى فى تقديم العلاج لمرضى فيروس "سى" يأتى إيمانا من القائمين على الجمعية بضرورة توفير الخدمة الطبية المناسبة لكل المصريين، بداية من القرى الفقيرة وانتهاء بكل مصرى يحتاج للعلاج.

وأوضح الدكتور جمال شيحة أن جمعية رعاية مرضى الكبد تتوسع فى توقيع اتفاقيات التعاون لعلاج مرضى فيروس "سى" مع النقابات بكل فروعها على مستوى الجمهورية بعدما أصبحت الجمعية قادرة على تقديم هذه الخدمة بالمجان من خلال فروعها الجديدة المنتشرة على مستوى الجمهورية ووصلت حتى الآن 18 فرعا.

من جانبه أكد سيد عبد الغنى عضو مجلس إدارة نقابة المحامين، أن بروتوكول التعاون مع جمعية رعاية مرضى الكبد يعتبر إنجازا جديدا لصالح المحامين المصابين بفيروس "سى"، وأن البروتوكول ينص على أن يتم تقديم العلاج لجميع أعضاء النقابة من غير القادرين بالمجان تمامًا كذلك شباب المحامين المصابين بالفيروس.

وأوضح عبد الغنى أن الجمعية المصرية لرعاية مرضى الكبد سوف تقدم خدماتها العلاجية لجميع أعضاء النقابة من المصابين بالفيروس فى كافة أنحاء الجمهورية، وأن هذه الخدمات العلاجية سوف تشمل إجراء التحاليل والفحوصات وتقديم العلاج بكافة أشكاله وتوعية الأعضاء بطرق الوقاية من الفيروس وضمان عدم الإصابة به مرة أخرى بعد الشفاء منه.

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