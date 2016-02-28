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بالفيديو – ليست طريقة سيئة ليعرفك الدوري الإنجليزي.. راشفورد يسجل ثنائية ليونايتد ضد أرسنال

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بالفيديو – ليست طريقة سيئة ليعرفك الدوري الإنجليزي.. راشفورد يسجل ثنائية ليونايتد ضد أرسنال بالفيديو – ليست طريقة سيئة ليعرفك الدوري الإنجليزي.. راشفورد يسجل ثنائية ليونايتد ضد أرسنال

قد لا يمتلك مقالا تعريفيا على ويكيبيديا، لكن ماركوس راشفورد سجل هدفين في 3 دقائق لمانشستر يونايتد على أرسنال.

صاحب الـ19 عاما سجل هدفه الأول في الدوري الإنجليزي في الدقيقة 29 بعدما استغل خطأ في التشتيت من جابرييل باوليستا ليسجل هدفه الأول على ملعب أولد ترافورد ويتقدم يونايتد 1-0.

وكان راشفورد قد سجل هدفين في فوز يونايتد 5-1 على ميتلاند في الدوري الأوروبي.

وفي الدقيقة 32، استغل نفس اللاعب عرضية جيسي لينجارد ليسجل رأسية في شباك تشك.

ويلتقي أرسنال بمضيفه مانشستر يونايتد ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي حيث يجلس المصري محمد النني بديلا.

ويدخل أرسنال اللقاء ثالثا بـ51 نقطة بينما يأتي يونايتد سادسا بفارق 10 نقاط عن المدفعجية.

شاهد الهدفين

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فيديو اليوم السابع

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