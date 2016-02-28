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وزيرة التضامن: اكتشاف 20 حالة تعاطى مخدرات بين سائقى المدارس منها هيروين

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وزيرة التضامن: اكتشاف 20 حالة تعاطى مخدرات بين سائقى المدارس منها هيروين وزيرة التضامن: اكتشاف 20 حالة تعاطى مخدرات بين سائقى المدارس منها هيروين
أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، ان حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى حافلات المدارس فى الفصل الدراسي الثانى بدأت اليوم الأحد ،وتم الكشف على 188 سائق بالعديد من المدارس فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ، وتبين تعاطى 20 سائق للمخدرات أبرزها الترامادول والحشيش منهم حالة تعاطى هيروين .

من جانبه قال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى فى تصريحات اليوم أنه تم إيقاف السائقين المتعاطين للمخدرات عن العمل وإحالتهم للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، لافتاً إلى أن لجنة الكشف تواصل عملها من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل المدارس .


>- "التضامن" تبدأ اليوم المرحلة الأولى للكشف عن المخدرات لسائقى أتوبيسات المدارس

- الحكومة تواجه المخدرات بتكثيف الحملات على سائقى المدارس..عروض مسرحية بالجامعات لإظهار السلبيات..دعم صناع الدراما للابتعاد عن مشاهد التدخين.. و"التضامن": انخفاض معدل سائقى الطرق السريعة المتعاطين لـ18%
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