ذا فويس كيدز: استياء من نانسي عجرم على مواقع التواصل الاجتماعي لهذا السبب

لين الحايك وميرنا حنا (فريق كاظم الساهر)، وغدي بشارة وزين عبيد( فريق نانسي عجرم)، وجويرية حمدي وأميرعموري، هم الأطفال الستة، الذي سيفتتحون العروض المباشرة بدء من الحلقة المقبلة، ولا شك أن المنافسة سوف تكون حامية جداً بينهم، وأن كانت مرحلة العروض المباشرة ستخفف الضغوطات على المدربيين الثلاثة، الذين عانوا من أزمة إختيار الطفل الأفضل، للإنتقال بهم إلى مرحلة العروض المباشرة.

الأطفال الخاسرون غادر معظمهم باكياً، وبدا لافتاً الإستبعاد غير المتوقع للطفل عبد الرحيم الحلبي الذي أدى أغنية "فوق النخل". بكاء عبد الرحيم دفع كاظم للصعود على المسرح لتهدئته والتوجه إليه قائلاً" أنا رح إدفع التمن ورح ضل أسبوع مش قادر أنام. ما حدا يزعل وأرجعوا مبتسمين"، لكن كاظم لم يمنع نفسه من مجاراة نانسي من الغناء والتمايل معها عند غناء الطفلة ميرنا حنا التي أدت موالاً وأغنية "أحبك وأحب كل من يحبك" للفنان العراقي ناظم الغزالي.في المقابل، فإن إختيار نانسي لـ غدي بشارة، للانتقال إلى الحلقة النهائية، أثار موجة إستياء بين جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إستبعادها لـ فرح الموجي وميرال عواض.حماس نانسي كان لافتاً خلال الحلقة فهي صرخت بأعلى صوتها إعجاباً بصوت المتسابقة جويرية حمدي من فريق تامر، وذلك بعد أدائها أغنية "قال جاني بعد يومين". إلا أن إختيار تامر لـ جويرية وأمير للإنتقال معهإلى مرحلة النهائيات، تسبب ببكاء أحمد السيسي، فطيّب تامر خاطره قائلاً "انت تعرف قدايه أنا بحبك".

افتتحت الحلقة مع فريق نانسي، وقدمت غنى بو حمدان أغنية "نقيلي أحلى زهرة" للفنان الراحل زكي ناصيف. غنى تمايلت كالزهرة على المسرح ولكنها نسيت بعضاًمن كلمات الأغنية، ثم ما لبثت أن استعادت ثباتها وواصلت الغناء وكأن شيئاً لم يكن. ومن بعدها قدمت ميرال العياد أغنية "أمانة عليك" للفنان الراحل كارم محمود، بينما غنى غدي بشارة "Stay With Me" ، ومن بعده غنى زين عبيد "الزينة لبست خلخالا"، بينما غنت فرح الموجي أغنية "يمّا القمر على الباب" للفنانة فايزة أحمد، وبعد المواجهة الصعبة بين المواهب الـ5 قررت نانسي التخلي عن غنى بو حمدان الطفلة التي شغلت الرأي العام طيلة الفترة الماضية، وأيضاً عن ميرال عياد وفرح الموجي، لينتقل معها زين عبيد وغدي بشارة إلى مرحلة العروض المباشرة.

أما فريق تامر، فافتتح الغناء مع محمد عزيز الحديجي الذي قدم أغنية "عندك بحرية" للفنان الراحل وديع الصافي، بينما غنّت جويرية حمدي "قال جاني بعد يومين" للفنانة سميرة سعيد، ومن بعدهما قدمت جنين خراط "عالضيعة" للفنانة الراحلة صباح، قبل أن يأتي الدور إلى الموهبة الأصغبر سناً في البرنامج، أحمد السيسي الذي غنى "أنا كل ما أقول التوبة" للفنان الراحل عبد الحليم حافظ.أما الموهبة الأخيرة في فريق تامر، أمير عموري، فقدم أغنية "دبنا ع غيابك". اختيار تامر وقع على أمير عموري وجويرية حمدي لينتقلا معه إلى المواجهة الأخيرة.

المواجهة الثالثة والأخيرة كانت مع فريق كاظم، فقدمت سهيلة بهجت أغنية "ما دام تحب تنكر ليه" للفنانة الراحلة أم كلثوم، ثم قدم عبد الرحيم الحلبي موال وأغنية من القدود الحلبية. ليلى بو حمدان قدمت أغنية "Roar" للنجمة كايتي بيري، لتقدم من بعدها ميرنا حنا أغنية "أحبك وأحب كل من يحبك". أما لين الحايك، فقدمت أغنية "إن راح منك يا عين". فاختار كاظم ميرنا حنا ولين الحايك، للإنتقال معه إلى المرحلة الأخيرة.

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