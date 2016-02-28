هاني شاكر يعود عن استقالته وأبو الليف يتصل به باكيا

أكد المطرب هاني شاكر إنه بعد كل الحب الذي لمسه من جميع من دعموه بعد تقديمه لإستقالته سيفكر جديا في العدول عنها.

وأضاف هاني في مداخلة هاتفية بأحد البرامج التليفزيونية إنه واجه حربا شرسة من دون أي معنى وأتهم بأنه لا يعرف موسيقى البلاك ميتال،وأوضح إنه ليس ضد أي نوع من أنواع الموسيقى على الإطلاق لكنه لا يعلم لماذا إثيرت كل هذه الزوبعة حوله.

وأنهى هاني مكالمته قائلا إنه يشكر كل زملائه ممن ساندوه ومن وقفوا إحتجاجا على استقالته أمام نقابة الموسيقين في هذ الشمس الحارقة من أجلة لذا سيفكر جديا في العدول عن إستقالته.

هذا وعلى الجانب الأخر كشف هاني شاكر عن تلقيه مكالمة عزيزه جدا على قلبه وهي من المغني الشعبي نادر أبو الليف من داخل المستشفى حيث طالبه أيضا بالعدول عن إستقالته.

وكان أبو الليف أيضا قد أجرى مداخلة هاتفية بالبرنامج نفسه من داخل غرفة العناية المشددة وهو يبكي معربا عن حزنه الشديد لإستقالة هاني شاكر وطالبه بالعودة إلى النقابة وأضاف :"اللى هو عايزة هعمله وأنا في شدتي دي وأقسم بالله حتى لو هموت وهجبلك حقك ولو من مين".

ولم ينسى أبو الليف أن يتوجه بالشكر إلى كل مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية على مساندتهم له وإصرارهم على دخوله لمستشفى محترم ولا يعلم كيف يرد هذا الجميل".

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