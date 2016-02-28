بعد أصالة وأنغام...شيرين على مسرح واحد مع سميرة سعيد

بعد النجاح الكبير الذي حققته كل من المطربتان أنغام وأصالة نصري بغنائهما معا على خشبة مسرح واحدة،قررت المطربة شيرين عبد الوهاب أن تشارك صديقتها المقربة سميرة سعيد الغناء على خشبة مسرح دار أوبرا مصر ولكن بفارق أن شيرين ستشارك سميرة فقط بأغنية واحدة حيث ستكون من ضمن حضور حفل سميرة ويقال أن الأغنية التى سيقومان بغنائها معا هي نفسها الديو الجديد الذي سبق وتحدثت عنه كل من شيرين وسميرة إنه سيجمع بينهما.

والحفل من المزمع أن يقام يوم 4 مارس المقبل وسيحضره السفير المغربي لدى مصر محمد سعد العلمي برفقة وفد دبلوماسي رفيع المستوى من السفارة المغربية لمساندة النجمة المغربية.

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