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بعد أصالة وأنغام...شيرين على مسرح واحد مع سميرة سعيد

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الأحد 28-02-2016 16:33

بعد النجاح الكبير الذي حققته كل من المطربتان أنغام وأصالة نصري بغنائهما معا على خشبة مسرح واحدة،قررت المطربة عبد الوهاب أن تشارك صديقتها المقربة سميرة سعيد الغناء على خشبة مسرح دار أوبرا ولكن بفارق أن شيرين ستشارك سميرة فقط بأغنية واحدة حيث ستكون من ضمن حضور حفل سميرة ويقال أن الأغنية التى سيقومان بغنائها معا هي نفسها الديو الجديد الذي سبق وتحدثت عنه كل من شيرين وسميرة إنه سيجمع بينهما.

والحفل من المزمع أن يقام يوم 4 مارس المقبل وسيحضره السفير المغربي لدى مصر محمد سعد العلمي برفقة وفد دبلوماسي رفيع المستوى من السفارة المغربية لمساندة النجمة المغربية.

 

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