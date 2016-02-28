«سيدتي» تكشف بالتفاصيل زواج عبدالمحسن النمر ويامور في جدة

بعد حيرة بين قلبه وعقله انتصر الفنان عبدالمحسن النمر لقلبه وقرر الزواج من الفنانة الشابة يامور في مدينة جدة، ليتوجا قصة حبهما، ويواجا مشاكل الحياة... هذه تفصيلة من القصة التي يرويها المسلسل الاجتماعي "بين ليلة وضحاها"، والذي سيعرض خلال شهر مارس القادم على شاشة OSN.. "سيدتي" زارت كواليس "بين ليلة وضحاها" ورصدت بكاميرتها وحصرياً العديد من المواقف وتصريحات نجوم العمل..

بدأ تصوير المسلسل السعودي «بين ليلة وضحاها» ديسمبر الماضي، ومن المتوقع أن يستغرق تصويره ما بين السعودية وأوروبا ما يقارب 3 شهور، وسيتم عرضه على شاشة OSN كعرض أول، وكعرض ثان على عدد من القنوات السعودية والخليجية.

والعمل من بطولة: عبدالمحسن النمر ويامور وخالد البريكي وفخرية خميس وشفيقة يوسف وإلهام علي وميسون عبد العزيز ومحمد المفرح أبو مسامح ومحمد جبرتي بمشاركة نخبة من الممثلين الشباب، وإخراج رائد عودة، وهو من إنتاج شركة «الصدف» التابعة للمنتج الفنان حسن عسيري، وتأليف ورشة الكتابة والنص في «الصدف»، وإشراف فني الفنان والمخرج عمر الديني، ومدير إدارة الإنتاج رياض أحمد.

أعربت الفنانة يامور عن سعادتها بأن يجمعها أول مسلسل درامي بالنجم عبد المحسن النمر حيث أنها لم تعمل معه من قبل في أي من عمل فني، معتبرة أن المشاركة مع فنان في قامة عبدالمحسن النمر الذي يمتلك رصيداً وافراً من الأعمال الفنية إضافة بالنسبة لها، وأكدت أن العمل يطرح قصة اجتماعية تلامس الروح قامت بتأليفها ورشة «الصدف» التي أنجزتها في ستة أشهر.

وأوضحت أنها تلعب دوراً رئيسياً في العمل فهي الشخصية المحورية التي تدور حولها الأحداث وتتزوج من الفنان عبدالمحسن النمر ضمن أحداث العمل بعد صراع درامي، مبينة أن هذا الدور سيترك بصمة لدى الجمهور بعد عرضه، ووصفته بالدور المتميز لا سيما مع وجود نجوم كبار مثل النمر ورائدة الدراما العمانية فخرية خميس وغيرهما، وذكرت أن الكواليس بينها وبين الفنان عبدالمحسن النمر كانت أكثر من رائعة وأنه حدث مواقف طريفة بينهما وبين باقي الممثلين.

وقالت يامور: «الشخصية التي أقدمها في هذا العمل تعتبر من أصعب الشخصيات التي قدمتها نسبة لطريقة السيناريو الحديثة، وأتمنى تقديم شخصيات مختلفة ومتنوعة، فأنا لا أحبذ أن أحصر نفسي في كاركترات محددة حتى لا يمل الجمهور».

أول مسلسل يجمع النمر وعسيري بعد الصلح

كما انفردت «سيدتي» بخبر الصلح الذي تم في الفترة الأخيرة بين الفنانين السعوديين عبدالمحسن النمر وحسن عسيري بعد فترة من التصريحات والانتقادات والهجوم المتبادل عبر وسائل الإعلام، انفردت المجلة كذلك بخبر دخول النمر كممثل وعسيري كمنتج في عمل درامي بعنوان «بين ليلة وضحاها».

وقال الفنان عبد المحسن النمر: «أنا راض تماماً عن الشخصية التي أقدمها في «بين ليلة وضحاها»، ورغم الإرهاق والتصوير الذي امتد لساعات طويلة تجاوزت الخمس عشرة ساعة يومياً، إلا أنني سعدت كثيراً بهذا العمل الذي يمثل إضافة لي».

وأكد أن الفنانة يامور فنانة جيدة أدت دورها ببراعة، مشيراً إلى أنه يتزوجها ضمن السياق الدرامي حيث يؤدي شخصية رجل يعيش الحيرة بين امرأتين في العمل يمثلان له القلب والعقل، وذكر أنه انجذب لتجسيد دور البطولة في هذا العمل بمجرد قراءة النص، معتبراً أن الدراما الاجتماعية السعودية بحاجة للمزيد من الأعمال الفنية، وتمنى أن يقدم في هذا المسلسل جانباً اجتماعياً يعكس حالة في المجتمع المحلي.

ووصف النمر علاقته بزميله الفنان حسن عسيري بأنها «سمن على عسل»، مشيراً إلى أنهما تصالحا منذ فترة، وشدد على أن علاقته بحسن عسيري توطدت من خلال هذا المسلسل الذي يجمعهما كممثل ومنتج، معتبراً أن الصداقة بين الفنانين تولد في اللوكيشن، وأشاد بروح التعاون التي وجدها من فريق العمل خلال التصوير.

ومن جهته، أكد منتج العمل الفنان حسن عسيري أن مسلسل «بين ليلة وضحاها» يطرح دراما مليئة بالأحداث والقضايا التي تهم المجتمع «وقد رأينا ضرورة تسليط الأضواء عليها»، مشدداً على أن علاقته بالفنان عبدالمحسن النمر أكثر من ممتازة ولم يعكرها أي شيء، وذكر أنه حرص على الالتقاء بالنمر عدة مرات خلال تصوير العمل في جدة.

وأضاف عسيري: «العمل غير تقليدي ويتناول دراما روحية جديدة، حيث حشدنا عدداً من الكتاب المميزين لإعداد هذا المشروع الذي استغرقت كتابته ما يزيد عن الستة أشهر ونأمل أن يحقق رضا المشاهد السعودي الذي يستحق أن نقدم له أعمالاً هادفة ومميزة تلبي تطلعاته».

تابعوا المزيد من التفاصيل الخاصة بمسلسل «بين ليلة وضحاها» في العدد 1825 من مجلة " سيدتي "

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