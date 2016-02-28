مصطفى الخاني يعلن انتهاء مفاوضات باب الحارة بهذه النتيجة ؟

بعد طول انتظار لنتائج المفاوضات وجلسة الصلح التي عقدت بين المخرج بسام الملا والمنتج محمد قبنض و التي استمرت حتى فجر اليوم تقريباً اتضح كل شيء بخصوص مستقبل مسلسل باب الحارة وحول وجود نسختين من العمل أم لا .

فقد اعلن النجم السوري مصطفى الخاني الشهير بشخصية النمس في المسلسل عن بنود الاتفاق وكتب الخاني على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " تحت عنوان " المصالحة في سوريا ترخي ظلالها على باب الحارة " وبأسلوب كوميدي حيث قال : " مع بدء الهدنة في دمشق ومع إعلان وقف إطلاق النار , تم التوصل مساءا في دمشق الى الاتفاق بين الاستاذ بسام الملا والاستاذ محمد قبنض على إنهاء الخلاف بينهما حول انتاج المسلسل وإيقاف الدعاوى القضائية ,على أن يقوم الاستاذ بسام بإنتاج الجزئين الثامن والتاسع اللذان سيتم تصويرهما قريبا في دمشق , ويتشاركان لاحقا بإنتاج الجزئين العاشر والحادي عشر , وهكذا عادت المياه الى مجاريها , وباب الحارة ما بصير بابين , وبلغة باب الحارة ( صغيرة وانحلت ) وطبعا انتهاء أي خلاف مهني هو لمصلحة الدراما السورية ,وأي مصالحة بين السوريين تصب في مصلحة السوريين وفي مصلحة آلاف العوائل التي تعيش من هذا العمل ".

وأضاف الخاني : " و يتساءل أحدهم هل سيصل العمل الى 11 جزء ؟ وطبعا الجواب طالما المسلسل يحقق أعلى نسبة مشاهدة في الوطن العربي حسب جميع شركات الإحصاء العربية فالعمل سيستمر , وطبعا لن ننسحب ونتوقف طالما أن هناك مضاربة وسباق بيننا وبين مؤتمرات جنيف , جنيف 1 ، جنيف 2 ، جنيف 3 ، جنيف 4 ، جنيف 5 ، جنيف 6، جنيف 7 ، بس معقول يكونوا عن جد عم يضاربوا على باب الحارة ؟؟؟؟ ويطلع ديمستورا هو الواوي أخوه للنمس !!!! بس السؤال مين رح يطلع النمس فيهم .......

من جهة أخرى علم " سيدتي نت " أن الخاني اعتذر عن العديد من الأعمال لموسم 2016 وبالتالي على الأرجح سيكون حاضراً في رمضان القادم من خلال الجزء الثامن من مسلسل باب الحارة فقط .

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