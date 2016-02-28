ارتفاع ضحايا تفجيرى بغداد إلى 24 قتيلا

>قالت الشرطة ومصادر طبية اليوم الأحد إن عدد قتلى تفجيرين انتحاريين فى حى مدينة الصدر ذى الأغلبية الشيعية بالعاصمة العراقية ارتفع إلى 24 بينما زاد عدد المصابين على 60.

وقال مصدران فى الشرطة إن منفذى التفجيرين كانا يستقلان دراجتين ناريتين يسيران بهما وسط سوق مزدحمة للهواتف المحمولة. وأضافا أن الشرطة أغلقت المنطقة لمنع وقوع مزيد من الهجمات.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها على الفور عن التفجيرين ولكن متشددى داعش درجوا على إعلان المسؤولية عن هجمات على أهداف شيعية فى العاصمة العراقية بغداد وقالوا إنهم هاجموا قوات الأمن العراقية فى الأطراف الغربية للمدينة خلال الليل.