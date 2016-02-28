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إحالة التحقيقات فى اتهام عضو برلمانى بسب قائد أمن جراج التحرير للنيابة العسكرية

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إحالة التحقيقات فى اتهام عضو برلمانى بسب قائد أمن جراج التحرير للنيابة العسكرية إحالة التحقيقات فى اتهام عضو برلمانى بسب قائد أمن جراج التحرير للنيابة العسكرية
أمر طاهر سبالة وكيل أول نيابة قصر النيل، بإشراف أحمد حنفى رئيس النيابة، بإحالة التحقيق فى واقعة تعدى عضو بالبرلمان بالسب والقذف على العميد طارق سعيد قائد أمن "جراج التحرير"، للنيابة العسكرية.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما حرر العميد طارق سعيد قائد جراج التحرير محضرًا بقسم شرطة قصر النيل، ضد عضو مجلس النواب يتهمه فيه بالسب والقذف، أثناء تأدية خدمته فى تأمين جراج التحرير، وذللك عندما رفض عضو مجلس النواب تفتيش سيارته كونه عضوًا بالبرلمان أثناء دخوله جراج التحرير، ووجه له سبابًا.


>- رئيس أمن جراج التحرير يتهم عضو مجلس نواب بسبه اعتراضًا على تفتيش سيارته

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