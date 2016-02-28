أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

العثور على حقيبة بداخلها 2 كيلو بانجو داخل قطار بمحطة سكة حديد قنا

Google+ Print
العثور على حقيبة بداخلها 2 كيلو بانجو داخل قطار بمحطة سكة حديد قنا العثور على حقيبة بداخلها 2 كيلو بانجو داخل قطار بمحطة سكة حديد قنا
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا، برئاسة المقدم فهد محمود رئيس المباحث، من العثور على حقيبة بداخلها نبات البانجو المخدر، داخل القطار رقم 832 ( القاهرة / أسوان ) أثناء توقفه بمحطة سكك حديد قنا.

تلقى اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، إخطارا يفيد بأنه أثناء ملاحظة الحالة الأمنية داخل القطار رقم 832 ( القاهرة / أسوان ) أثناء توقفه بمحطة سكك حديد قنا، عثر على حقيبة سوداء اللون أعلى رف العربة الثالثة من تشكيل القطار، وبفحصها تبين أن بداخلها لفافة بها نبات عشبى جاف أخضر اللون يشبه البانجو المخدر وزنت 2 كيلو جرام تقريبا، وبإجراء التحريات السرية لم يستدل على مالكها.

وبالعرض على اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، تم تكليف إدارة البحث الجنائى بالإدارة، بالتنسيق مع مديرية أمن قنا بأشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث، بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

تم تحرر المحضر رقم 3/109 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد قنا، وأرسل بالحرز لقسم شرطة قنا لقيده وعرضه على النيابة.


>- القبض على موظف بمرور قفط فى قنا بتهمة التلاعب فى أوامر التوريدات

- ضبط 176 قطعة سلاح و18367 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بقنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365