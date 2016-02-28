بد نظر استئناف إكرامى الصباغ رئيس "أونست" على حكم حبسه 3 سنوات بتهمة النصب

بدأت منذ قليل، محكمة جنح مستأنف دار السلام، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر جلسة الاستئناف المقدم من إكرامى الصباغ، رئيس مجلس إدارة شركة "أونست" للتطوير العقارى، على حكم حبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، فى واقعة اتهامه بالنصب على المواطنين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد حمدى، وعضوية المستشارين أحمد عمر وعامر عبد اللهن وأمانة سر إبراهيم فرج.

تعود تفاصيل الواقعة، لإعلان شركة "أونست" عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالا حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم شيئًا.

وأمرت النيابة العامة بحبس رئيس شركة "أونست" للتطوير العقارى وتسويق المشروعات، لاتهامه بالنصب على المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب إنكاره ارتكاب الواقعة، وجدد قاضى المعارضات حبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ثم أحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أوراق القضية إلى محكمة جنح دار السلام، والتى قضت برئاسة المستشار مراد عبد الحى بحبس إكرامى الصباغ 3 سنوات مع الشغل والنفاذ فى القضية رقم 17507.

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- نقل نظر طلب رد محكمة استئناف إكرامى الصباغ على حبسه لمعهد أمناء الشرطة