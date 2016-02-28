ضابط مدينة نصر المتهم بسرقة سيدة: "افتكرتها قريبتى"

أنكر ضابط الشرطة المتهم بسرقة سيدة بالإكراه بشارع مكرم عبيد- أمام المستشار محمد حتة رئيس نيابة أول مدينة نصر- ارتكابه للواقعة.

وقال ضابط مدينة نصر للنيابة أنه ظن أن السيدة التى كانت تسير بالشارع من إحدى قريباته نظرا لتشابهها معهن ولم يقم بسرقتها.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الأهالى وجدوا حقيبة السيدة "المجنى عليها" داخل سيارة الضابط وشقيقه وتم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة.

كان قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، المستشار أشرف عاصم، قد جدد اليوم الأحد، حبس ضابط وشقيقه 15 يوماً على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة سيدة بالإكراه أثناء سيرها فى الشارع.

وكانت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد حتة، قد أمرت بحبس ضابط شرطة وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بسرقة سيدة بالإكراه أثناء سيرها بشارع مكرم عبيد فى مدينة نصر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغاً باتهام الملازم أول "كريم محمد نجيب" وشقيقه "أحمد" بمحاولة سرقة إحدى السيدات حال سيرها بتقاطع شارعى مكرم عبيد وحافظ رمضان دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمساعدة المواطنين من إلقاء القبض على المتهم وشقيقه، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة لتولى التحقيقات. وأعلن مسئول مركز الأعلام الأمنى بوزارة الداخلية أن اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، أصدر قراراً بإحالة الملازم أول كريم محمد نجيب الضابط بقسم شرطة أول مدينة نصر إلى الاحتياط وإيقافه عن العمل للصالح العام.