لافروف: روسيا ستبحث إمكانية إقامة محطة كهروذرية في الجزائر

أكد سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسي أن التعاون في مجال الطاقة بين الجزائر وروسيا يعد عنصرا مهما في العلاقات الاقتصادية – التجارية الثنائية بين الدولتين، مشيرا إلى أنه منذ عدة سنوات تعمل كبريات الشركات الروسية فى مجال الطاقة مثل “غاز بروم” وروس نفط” و” ستروي ترانس غاز” بنجاح مع شركة “سوناطراك” الحكومية الجزائرية البترولية .

وقال وزير الخارجية الروسى ـ فى حوار اجرته معه صحيفة “لكسبريسيون” الجزائرية الناطقة بالفرنسية اليوم الأحد بمناسبة زيارته المرتقبة غدا الاثنين للجزائر ـ إن هناك شركات روسية أخرى تبدى رغبتها فى الاستثمار فى السوق الجزائر مؤكدا أن روسيا تهتم بالتنسيق مع الجزائريين فى إطار منتدى الدول المصدرة للغاز .

واوضح لافروف أن الجزائر وروسيا وقعتا عام 2014 على اتفاقية حكومية مشتركة حول التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية مشيرا إلى أن الجانبين سيناقشان كذلك خلال اللقاء المرتقب بين الاول والثالث من مارس القادم إمكانية استخدام الجزائر للتكنولوجيات النووية خارج مجال الطاقة ، في مجال الطب على سبيل المثال.

أ ش أ