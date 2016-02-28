جامعة المنوفية تناقش مشروع تشغيل الفتيات

شهد الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عثمان الخبرى رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، وأحمد المالطى ممثل الصندوق الاجتماعى، ومصطفى بيومى سكرتير عام المساعد بالمحافظة، فعاليات المؤتمر الأول لمشروع تشغيل الفتيات فى مبادرات العناية بصحة الأم والطفل بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، وذلك بموجب المنحة المقدمة من البنك الدولى.

وناقش المؤتمر أهم أهداف المشروع، التى تسعى لتوفير فرص عمل للفتيات بالمناطق الفقيرة والمستهدفة، وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأساسية للأم والطفل ورفع الوعى الصحى للمجتمعات المستهدفة فى قطاعات الصحة والتعليم وخلق فرص عمل.

وأضاف أحمد المالطى ممثل الصندوق، أن هذا المشروع يقوم على أربعة محاور أهمها تشغيل 100 شاب وفتاة وتدريبهم من خلال وزارة الصحة، وإقامة ندوات تثقيفية، وإقامة لجنة مجتمعية للمساندة ومتابعة المشروع.

وأوضح بيومى سكرتير عام المساعد بالمحافظة، أهمية دور الصندوق الاجتماعى والمجتمع المدنى الممثل فى الجمعيات الأهلية والنقابات فى الإسهام بهذه المبادرة التى تعمل على التنمية المجتمعية وتعبئة الموارد والطاقات الشبابية وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر والجهل، مشيرًا إلى إعداد دراسات جدوى وعقد حلقات نقاشية لزيادة الناتج القومى، بالإضافة إلى النهوض بالمستوى المهنى والثقافى للأيدى العاملة وخلق مدربين أكثر كفاءة، وتكثيف التعاون بين الجامعة والمحافظة لدعم المشروعات الصغيرة.

وفى نهاية اللقاء اتفق كل من الدكتور عبد الرحمن قرمان والدكتور محمد عثمان على عقد بروتوكول تعاون بين الجامعة والجمعيات الأهلية فى مختلف المجالات، وذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة.

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