وزارة الشباب تحتفل بذوى الاحتياجات الخاصة فى مهرجان (علشان بكرة) بالفيوم

شهد اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة اليوم مهرجان ذوى الاحتياجات الخاصة (علشان بكرة) بالصالة الرياضية بدمو والذى نظمته الادارة المركزية لشئون مكتب الشباب والرياضة بالفيوم، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالفيوم بحضور الدكتور وليد رجب ممثلاً لوزير الشباب والرياضة، ومنير مهدى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالفيوم .

بدأ المهرجان بطابور عرض للكشافة والمرشدات وتضمن عروضاً فنية وغنائية لمدرسة المكفوفين، وأكروبات لمدرسة الأمل للصم بنات ومعرضاً للفن التشكيلى , بالاضافة إلى مباريات الكرة الطائرة جلوس (حركى)، ومصادقة فى تنس الطاولة (صم وبكم),ومباريات فى كرة القدم (ذهنى).

وقام سكرتير عام المحافظة بتفقد معرض الفنون التشكيلية الذى أقيم على هامش المهرجان وشمل لوحات فنية ومشغولات يدوية من ابداع ذوى الاحتياجات الخاصة .

ومن جانبه صرح المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم بأن المحافظة لن تتوانى فى تقديم الدعم اللازم لأنشطة وفعاليات ذوى الاحتياجات الخاصة, مشيراً إلى أنهم يلعبون دوراً مهماً فى دعم عجلة التنمية.

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