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"تموين بنى سويف": فتح 60 مخبزا جديدا وإضافة 250 بقالا تموينيا خلال فبراير

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"تموين بنى سويف": فتح 60 مخبزا جديدا وإضافة 250 بقالا تموينيا خلال فبراير "تموين بنى سويف": فتح 60 مخبزا جديدا وإضافة 250 بقالا تموينيا خلال فبراير
أكد شعبان عبد العال مدير عام ببنى سويف، فتح 60 مخبزاً جديداً وإضافة 250 بقالاً تموينياً بمراكزالمحافظة السبع خلال شهر فبراير.

وأوضح عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المخابز ومنافذ البقالة الجديدة تهدف إلى توسيع القاعدة التموينية وحصول المواطنين على الخبز والسلع من أى مكان دون تزاحم، بالإضافة إلى تسابق المخابز والمنافذ فى التطوير وتحسين جودة السلع لجذب المواطنين.


>ضبط 100 كيلو لانشون ولحوم منتهية الصلاحية داخل شركة منتجات غذائية ببنى سويف

سقوط تاجر تموينى ببنى سويف زور "بادجات" السلع واستولى على 292 ألف جنيه

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مصر 365

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