"تموين بنى سويف": فتح 60 مخبزا جديدا وإضافة 250 بقالا تموينيا خلال فبراير

أكد شعبان عبد العال مدير عام التموين ببنى سويف، فتح 60 مخبزاً جديداً وإضافة 250 بقالاً تموينياً بمراكزالمحافظة السبع خلال شهر فبراير.

وأوضح عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المخابز ومنافذ البقالة الجديدة تهدف إلى توسيع القاعدة التموينية وحصول المواطنين على الخبز والسلع من أى مكان دون تزاحم، بالإضافة إلى تسابق المخابز والمنافذ فى التطوير وتحسين جودة السلع لجذب المواطنين.

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