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بالصور..إحالة 10 معلمين بمدرسة فى بنى سويف لتحقيق داخلى لتأخرهم عن الطابور

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بالصور..إحالة 10 معلمين بمدرسة فى بنى سويف لتحقيق داخلى لتأخرهم عن الطابور بالصور..إحالة 10 معلمين بمدرسة فى بنى سويف لتحقيق داخلى لتأخرهم عن الطابور
قرر نبوى محمد على، وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، إجراء استجواب داخلى مع 10 من المعلمين المتأخرين عن طابور الصباح بمدرسة الدوية "2" التابعة لإدارة بنى سويف التعليمية، مطالباً الالتزام بالأمر الإدارى الخاص بحضور العاملين جميعهم قبل الطابور.

جاء ذلك خلال متابعة "نبوى" سير العمل بالمدرسة، كما تفقد أيضاً مدرستى الدوية "1" والإعدادية بذات المبنى بالقرية التابعة لمركز بنى سويف، مشدداً على عدم مخالفة الأوامر الإدارية التى تصب فى مصلحة العمل.


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