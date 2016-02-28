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ضابط وأمين شرطة يتقدمان بطلب للداخلية لتبرع بجزء من راتبهما لصندوق تحيا مصر

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تقدم النقيب أحمد منصور لاشين من قوة مركز شرطة أولاد صقر، والأمين محمد عبد الرحمن توفيق بقطاع الأمن المركزى بالإسماعلية، بطلبين لوزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، باقتطاع جزء من راتبهما لصالح صندوق تحيا .

وقال أمين الشرطة محمد عبد الرحمن لـ"اليوم السابع"، "مصر فى حاجة إلينا، ولابد أن نقف بجانبها من أجل مسقبل أولادنا وحرصنا على الوطن، ونحن نضحى بأرواحنا من أجلها، واقتطاع جزء من الراتب هو جزء فى هذه التضحية، لأن التضحية ليست بالأرواح فقط، لا تكفى هذا الوطن الذى كرمه الله، وذكره فى القرآن 5 مرات وفى كل الأديان السماوية".

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