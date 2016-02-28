بالصور.. قانون التأمين الصحى الشامل فى ندوة للخدمات النقابية بالإسماعيلية

قال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إنه فى إطار الاهتمام بمشروع قانون التأمين الصحى، وبالتعاون مع حملة الحق فى الصحة، نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية ندوة حول مشروع قانون التأمين الصحى، بمحافظة الإسماعيلية.

وشارك فى الندوة أكثر من 70 من قيادات النقابات المستقلة والأحزاب والجمعيات بمحافظة الإسماعيلية، وبحضور عضو البرلمان أشرف عمارة، كما شارك فى الندوة الدكتور محمد حسن خليل، منسق حملة الحق فى الصحة، والدكتورة كريمة الحفناوى.

وتم خلال الندوة الاتفاق على التمسك بما نصت عليه المادة 18 من الدستور بضرورة التأمين الصحى الشامل كل كافة المواطنين المصريين وتوحيد نظم العلاج المختلفة والمتشعبة فى بلدنا وتطوير المستشفيات الحكومية التى ستقدم الخدمة العلاجية وإعفاء المواطنين غير القادرين (والذين يبلغ دخلهم أقل من 1800 جنيه شهرياً) من أى مصروفات علاجية والاهتمام بأوضاع الأطباء والممرضين.

وأكد المشاركين فى النقاش أن الحق فى الصحة هو من أهم حقوق المواطنة، ولذلك يجب أن تقدم للمواطنين الرعاية الصحية اللازمة ببطاقة الرقم القومى.

وأشار عضو البرلمان أشرف عمارة إلى أهمية القانون، وأنه سوف يهتم بالتواصل والتشاور مع جميع الجهات المهتمة بالتأمين الصحى، وخاصةً حملة الحق فى الصحة عند بدء مناقشة البرلمان لمشروع قانون التأمين الصحى.

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