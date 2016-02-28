أخبار عاجلة

برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. قانون التأمين الصحى الشامل فى ندوة للخدمات النقابية بالإسماعيلية

Google+ Print
بالصور.. قانون التأمين الصحى الشامل فى ندوة للخدمات النقابية بالإسماعيلية بالصور.. قانون التأمين الصحى الشامل فى ندوة للخدمات النقابية بالإسماعيلية
قال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إنه فى إطار الاهتمام بمشروع قانون التأمين الصحى، وبالتعاون مع حملة الحق فى الصحة، نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية ندوة حول مشروع قانون التأمين الصحى، بمحافظة الإسماعيلية.

وشارك فى الندوة أكثر من 70 من قيادات النقابات المستقلة والأحزاب والجمعيات بمحافظة الإسماعيلية، وبحضور عضو البرلمان أشرف عمارة، كما شارك فى الندوة الدكتور محمد حسن خليل، منسق حملة الحق فى الصحة، والدكتورة كريمة الحفناوى.

وتم خلال الندوة الاتفاق على التمسك بما نصت عليه المادة 18 من الدستور بضرورة التأمين الصحى الشامل كل كافة المواطنين المصريين وتوحيد نظم العلاج المختلفة والمتشعبة فى بلدنا وتطوير المستشفيات الحكومية التى ستقدم الخدمة العلاجية وإعفاء المواطنين غير القادرين (والذين يبلغ دخلهم أقل من 1800 جنيه شهرياً) من أى مصروفات علاجية والاهتمام بأوضاع الأطباء والممرضين.

وأكد المشاركين فى النقاش أن الحق فى الصحة هو من أهم حقوق المواطنة، ولذلك يجب أن تقدم للمواطنين الرعاية الصحية اللازمة ببطاقة الرقم القومى.

وأشار عضو البرلمان أشرف عمارة إلى أهمية القانون، وأنه سوف يهتم بالتواصل والتشاور مع جميع الجهات المهتمة بالتأمين الصحى، وخاصةً حملة الحق فى الصحة عند بدء مناقشة البرلمان لمشروع قانون التأمين الصحى.

ندوه (1)

ندوه (2)

ندوه (3)

ندوه (4)


>- تنفيذا لقرار النقابة العامة لأطباء مصر.. بالصور.. إقبال على مستشفى الإسماعيلية العام فى أول يوم للعلاج المجانى

- محافظ الإسماعيلية يشهد احتفالية نقابة المهن الطبية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"