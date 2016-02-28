رئيس الأركان يشهد المراحل الرئيسية لمشروع تكتيكى فى المنطقة الشمالية العسكرية

شهد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى المراحل الرئيسية للمشروع التكتيكى الذى نفذته إحدى الوحدات المدرعة بالمنطقة الشمالية العسكرية باستخدام مقلدات الرماية"المايلز"، والذى يأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

تضمنت المرحلة دفع الأنساق المدرعة والميكانيكية لاقتحام الحد الأمامى للدفاعات الرئيسية، وتطوير الهجوم للاستيلاء على خطوط ذات أهمية حيوية، وصد الهجوم المضاد والوصول إلى خط حيوى وتأمينه واستكمال تنفيذ باقى المهام .

وناقش رئيس الأركان قادة الوحدات المقاتلة والمعاونة المشاركة فى أسلوب تنفيذ المهام المكلفين بها، وكيفية التعامل مع المواقف التكتيكية المفاجئة التى يمكن التعرض لها أثنـاء إدارة العمليات .

وأشاد بالجهد الذى تبذله المنطقة الشمالية بالتعاون مع القوات البحرية لتأمين الجبهة الداخلية وحماية السواحل المصرية فى نطاق المسئولية وتنفيذ كافة الأنشطة والمهام التى تسند إليهم لمجابهة المواقف والتحديات التى تستهدف أمن مصر القومى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وأشاد بالأداء المتميز لكافة القوات المشاركة فى المشروع، مؤكدا على ضرورة البعد عن النمطية فى تخطيط وتنفيذ المهام والأنشطة التدريبية، مع الاهتمام بالتدريب التخصصى للعناصر الادارية والمعاونة، واستغلال التطور الذى شهدته المنظومة التدريبية داخل القوات المسلحة للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة القتالية .حضر المرحلة عدد من كبار قادة القوات المسلحة .

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