الخارجية: الرئيس تقدم بمرشح مصرى جديد خلفا لنبيل العربى للرؤساء العرب

كشف المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى تقدم بمرشح مصرى جديد ذى ثقل وخبرة دبلوماسية كبيرة إلى الملوك والرؤساء والقادة العرب لشغل منصب أمين عام جامعة الدول العربية خلفا للدكتور نبيل العربى، وأن مشاورات رفيعة المستوى تجرى حاليا للحصول على الدعم العربى للمرشح المصرى.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأنه سيتم الإعلان عن المرشح المصرى خلال الأيام القادمة عقب استكمال المشاورات اللازمة، معربا عن أمله فى أن يحظى الترشيح المصرى بالدعم العربى المطلوب، تمهيدا لاستكمال الجامعة العربية مسيراتها نحو تحقيق التضامن العربى المنشود وحماية الأمن القومى العربى فى مواجهة التحديات الكبيرة القائمة.

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الخارجية تشكر نبيل العربى على جهودة خلال تولية أمين عام الجامعة العربية