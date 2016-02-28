ضرب عكاشة بالحذاء يتصدر العناوين الرئيسية للإعلام الإسرائيلى

تصدر خبر ضرب النائب كمال أحمد لتوفيق عكاشة بالحذاء اليوم الأحد، اهتمام الإعلام الإسرائيلى، حيث احتل الخبر العنوان الرئيسى للموقع الإلكترونى لصحيفة "يديعوت أحرونون" الإسرائيلية.

وعلقت الصحيفة أنه على الرغم من توقيع كلا من مصر وإسرائيل لاتفاقية سلام، لكن من يقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل فإنه سيكون محلا لتلقى سهام النقد، ومنها الضرب بالحذاء.

ودافعت الصحيفة عن توفيق عكاشة بالقول أن النائب تلقى انتقادات لاذعة خلال الأيام الماضية بعد لقاءه السفير الإسرائيلى بالقاهرة حاييم كورن، إلى أن وصل الأمر إلى الضرب بالحذاء اليوم تحت قبة البرلمان.

وفى الموقع الإلكترونى الرسمى لإذاعة الجيش الإسرائيلى، علق الموقع أن النائب توفيق عكاشة رشق اليوم بالحذاء، لسبب واحد هو التطبيع مع إسرائيل، موضحة أن "عكاشة" لم يرتكب جرما سوأ من أنه التقى السفير الإسرائيلى بالقاهرة حاييم كورن.

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