أخبار عاجلة

برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ضرب عكاشة بالحذاء يتصدر العناوين الرئيسية للإعلام الإسرائيلى

Google+ Print
ضرب عكاشة بالحذاء يتصدر العناوين الرئيسية للإعلام الإسرائيلى ضرب عكاشة بالحذاء يتصدر العناوين الرئيسية للإعلام الإسرائيلى
تصدر خبر ضرب النائب كمال أحمد لتوفيق عكاشة بالحذاء اليوم الأحد، اهتمام الإعلام الإسرائيلى، حيث احتل الخبر العنوان الرئيسى للموقع الإلكترونى لصحيفة "يديعوت أحرونون" الإسرائيلية.

وعلقت الصحيفة أنه على الرغم من توقيع كلا من وإسرائيل لاتفاقية سلام، لكن من يقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل فإنه سيكون محلا لتلقى سهام النقد، ومنها الضرب بالحذاء.

ودافعت الصحيفة عن توفيق عكاشة بالقول أن النائب تلقى انتقادات لاذعة خلال الأيام الماضية بعد لقاءه السفير الإسرائيلى بالقاهرة حاييم كورن، إلى أن وصل الأمر إلى الضرب بالحذاء اليوم تحت قبة البرلمان.

وفى الموقع الإلكترونى الرسمى لإذاعة الجيش الإسرائيلى، علق الموقع أن النائب توفيق عكاشة رشق اليوم بالحذاء، لسبب واحد هو التطبيع مع إسرائيل، موضحة أن "عكاشة" لم يرتكب جرما سوأ من أنه التقى السفير الإسرائيلى بالقاهرة حاييم كورن.


>بالفيديو.. بعد ضرب عكاشة بالجزمة فى البرلمان.. الحذاء وسيلة عالمية للاعتراض.. العراقى منتصر الزيدى يرشق بوش بحذائه.. قصف هيلارى كلينتون فى لاس فيجاس.. وضرب أحمدى نجاد فى القاهرة ووفد الحوثى بجنيف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"