وزير الداخلية يشهد عقد قران ضابط مصاب فى حادث إرهابى ويعالج فى لندن

تحتفل وزارة الداخلية بعقد قران أحد أبطالها النقيب هيثم عماد طه من قوات الأمن المركزى بشمال سيناء الذى يعالج بلندن إثر إصابته على أرض الفيروز على مى عصام التى حرصت على العناية به حتى شفائه.

ويشارك والد البطل فى عقد القران بالوكالة عن ابنه الذى يعالج بالخارج، فيما شارك البطل حضور عقد القران من خلال خاصية الفيديو التفاعلى.

ومن المقرر حضور وزير الداخلية شخصيا عقد القران بمسجد الشرطة وقيادات الوزارة وزملاء الضابط.

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