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فريق العراق للقفز بالمظلات يصل القاهرة للمشاركة في البطولة الدولية بالأهرامات (صور)

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فريق العراق للقفز بالمظلات يصل القاهرة

فريق العراق للقفز بالمظلات يصل القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، الوفد العراقى المشارك في بطولة الدولية والعربية السادسة للقفز بالمظلات بمنطقة بانوراما الأهرامات خلال الفترة من 1 مارس الى 10 مارس والتى تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح .

وقالت مصادر بشركة ميناء القاهرة الجوي إن الوفد وصل على الطائرة المصرية القادمة من “أربيل” رحلة رقم 636 ، وقام فريق من العلاقات العامة تحت اشراف حمدى عبد العزيز الشيخ مدير العلاقات العامة والدكتور طارق اسماعيل مدير المراسم بانهاء اجراءات وصول الوفد العراقي ، حيث كان في استقبالهم بالمطار الحكم الدولى ومدرب المظلات سمير جمال رشيد الايوبى والمدرب الطيار صبا ياسين فتحى الجبوري رئيس الهيئة الادارية وعضو الاتحاد الجوى الدولى .

وينظم الاتحاد المصرى للمظلات والرياضات الجوية برئاسة اللواء عبد المعين حسن، البطولة الدولية الثانية للقفز بالمظلات بمنطقة بانوراما الأهرام ، وأرسل الاتحاد لأكثر من 30 دولة عربية وأوروبية للمشاركة فى البطولة الدولية ، حيث يعتبر مسئولو الاتحاد أن البطولة دعما للسياحة.

فريق العراق للقفز بالمظلات يصل القاهرة

فريق العراق للقفز بالمظلات يصل القاهرة

 

 

 

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