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عاصم المنياوي : هاني شاكر سيعود لمكتبه خلال يومين رضوخًا لحب الموسيقيين

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عاصم المنياوي : هاني شاكر سيعود لمكتبه خلال يومين رضوخًا لحب الموسيقيين عاصم المنياوي : هاني شاكر سيعود لمكتبه خلال يومين رضوخًا لحب الموسيقيين

هاني شاكر (أرشيفية)

كتبت – إنجي لطفي

قال عاصم المنياوي المستشار الفني للاتحاد العام للمنتجين العرب وعضو مجلس ادارة نقابة المهن الموسيقية سابقا، إنه وخلال اتصال هاتفي بينه وبين نقيب موسيقيين امير القلوب هاني شاكر ، اعلن دعمه الكامل لسيادة النقيب ومجلس الادارة الحالي ضد هذه الهجمة الشرسة من قبل مجموعة من الغوغائيين.

يأتي ذلك اثر تقدم هاني شاكر باستقالته إلى مجلس إدارة النقابة ، بعد الهجوم العنيف الذي تعرض له على خلفية قيامه بإلغاء حفل موسيقى الميتال نتيجة عدم استخراجهم تصريح بذلك وتعديهم على شخصه ، وقد رفض المجلس استقالة شاكر
> وأكد عاصم في- بيان صحفي- أنه يرفض أي تطاول أو تجاوز على شخص أمير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين بسبب تصديه للخروج عن القيم والمبادئ المجتمعية، حيث أن مكانته الفنية والخلقية تعلو على المسيئين إليه وأن سيادته يقود النقابة باقتدار ، خاصة وأن الأشهر القليلة الماضية شهدت طفرة غير مسبوقة في تحقيق إنجازات لاعضاء النقابة.

وأعلن عاصم المنياوي أن اعضاء النقابة وهو واحد منهم اعطوه مدة يومين للتفكير في قرار الاستقالة والعدول عنها ، وانهم سيقومون بأخذه من منزله وسيصطحبوه الى مكتبه في نقابة الموسيقيين خاصة بعد فيضان المشاعر التي تدفقت منذ هذا القرار تجاه نقيبهم ، فهم يقفون مع هذه القيمة الفنية والخلقية المتميزة ولما يتمتع به فى نفوسهم من احترام وتقدير
> يذكر ان أعضاء مجلس إدارة نقابة الموسيقيين نظموا ظهر امس السبت وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة بشارع شريف، اعتراضا على قرار استقالة نقيب الموسيقيين هانى شاكر ، فضلا على ان المطرب الشعبي نادر ابو الليف قد عبر عن دعمه له من على فراش المرض.

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