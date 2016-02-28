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وزير الخارجية السعودى: إما أن يخرج بشار الأسد سلميا أو بشكل عسكرى

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وزير الخارجية السعودى: إما أن يخرج بشار الأسد سلميا أو بشكل عسكرى وزير الخارجية السعودى: إما أن يخرج بشار الأسد سلميا أو بشكل عسكرى
أكد وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، أن هناك انتهاكات للهدنة فى سوريا من جانب نظام بشار الأسد، وحليفته روسيا، موضحًا ان هناك مشاورات فى هذا الصدد مع دول دعم سوريا.

وأضاف وزير الخارجية السعودى خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الدانماركى، كرستيان ينسين، فى الرياض، ونقله التليفزيون على الهواء مباشرة، إذا لم تكن هناك جدية من النظام السوري وحلفائه فهناك خطة بديلة لسوريا بدون الأسد، متابعًا: الحل في سوريا واضح وهو سوريا بدون بشار الأسد، والسؤال هل يخرج الأسد بموجب حل سلمى أو عسكرى؟ الأمر يعود له.

وحول التدخل البرى فى سوريا، أكد الجبير، أن قرار التدخل البري يتخذه التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا: إذا قرر التحالف الدولي إرسال قوات برية إلى سوريا فالسعودية مستعدة للمساهمة فيها.

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