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اغتيال رجل دين سلفى برصاص مسلحين فى جنوب اليمن

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اغتيال رجل دين سلفى برصاص مسلحين فى جنوب اليمن اغتيال رجل دين سلفى برصاص مسلحين فى جنوب اليمن
اغتال مسلحون مجهولون رجل الدين السلفى الشيخ عبد الرحمن العدنى بإطلاق النار عليه الأحد فى مدينة عدن اليمنية التى تشهد منذ اشهر تناميا فى نفوذ المسلحين وبينهم جهاديون، بحسب مصدر أمنى.

وقال المصدر الذى رفض كشف اسمه "اغتال مسلحون مجهولون الشيخ عبد الرحمن العدنى أثناء خروجه من منزله متجها نحو المسجد فى منطقة الفيوش" عند الأطراف الشمالية لعدن.

وأوضح المصدر أن المسلحين أصابوا العدنى بعد إطلاق النار عليه من على متن سيارة يستقلونها، وأنه توفى بعيد وصوله إلى المستشفى.

وكان العدنى يتولى الاشراف على "دار الحديث" الدينى فى الفيوش، وهى مركز تعليم دينى ذات توجهات سلفية، يضم طلابا محليين واجانب.

وقال الباحث فى شؤون الجماعات الاسلامية فى عدن زيد السلامى أن العدنى كان يعرف عنه "انه يرفض العنف والارهاب"، مشيرا إلى أن من اغتاله يريد "الدفع بالشباب السفليين المعتدلين لانتهاج العنف".

ولم تحدد المصادر الجهة التى تقف وراء ذلك، الا أن عدن تشهد منذ استعادتها بشكل كامل من قبل القوات الحكومية المدعومة بالتحالف العربى بقيادة ، وضعا امنيا هشا وتناميا فى نفوذ المسلحين، بينهم جماعات جهادية كتنظيم القاعدة وتنظيم داعش.

وتنسب معظم الهجمات والتفجيرات وعمليات الاغتيال بالرصاص للتنظيمين الجهاديين، علما انهما تبنيا بعضها بشكل رسمى.
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مصر 365

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