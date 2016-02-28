الجبير: الالتزام بالهدنة فى سوريا مهم لتحقيق الحل السلمى

أكد وزير الخارجية السعودى عادل الجبير أهمية الالتزام بالهدنة المعلنة فى سوريا لتحقيق الحل السلمى.

وقال الجبير - خلال مؤتمر صحفى اليوم /الاثنين/ بالرياض مع نظيره الدانماركى كرستيان ينسين ردا على سؤال حول الهدنة - "إن هناك اختراقات للهدنة من قبل الطيران الروسى ومن قبل النظام، مشيرا إلى أن هناك مشاورات تجرى الآن مع دول مجموعة دعم سوريا".

وأضاف "أن الالتزام بالهدنة سيكون مؤشرا مهما بالنسبة لالتزام النظام السورى فى الوصول إلى حل سلمى للأزمة السورية، يشمل إنشاء سلطة انتقالية بموجب إعلان (جنيف 1)، وانتقال السلطة من بشار الأسد إلى هذا المجلس، ودستور جديد، وانتخابات ومستقبل جديد لسوريا لا مكان لبشار الأسد فيه".

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