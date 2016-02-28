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الجبير يقول أن روسيا والحكومة السورية انتهكتا اتفاق الهدنة

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الجبير يقول أن روسيا والحكومة السورية انتهكتا اتفاق الهدنة الجبير يقول أن روسيا والحكومة السورية انتهكتا اتفاق الهدنة
اتهم وزير الخارجية السعودى عادل الجبير اليوم الأحد روسيا والقوات الجوية السورية بانتهاك وقف الأعمال القتالية فى سوريا وقال أن الرياض تبحث المسألة مع القوى العالمية.

وخلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الدنمركى كريستيان ينسن فى الرياض قال الجبير إنه ستكون هناك خطة بديلة إذا اتضح أن السورية وحلفاءها غير جادين بشأن الهدنة لكنه لم يذكر تفاصيل.

وقال الجبير "إذا مشينا فى الهدنة واستطعنا أن ندخل المساعدات الإنسانية لجميع المناطق فى سوريا سنستطيع أن نساهم فى إنقاذ عدد كبير من الشعب السوري.

"إذا ما استطعنا أن نستمر فى الهدنة فهناك خيارات أخرى وكما ذكر وزير خارجية الولايات المتحدة هناك خطة باء إذا اتضح أن ما فى جدية لدى النظام السورى أو لدى حلفائه فالخيار الآخر وارد وسيكون التركيز عليه. الأمر يعود لبشار وحلفائه. الحل واضح يشمل سوريا بدون بشار الأسد. ما فى خلاف ولا مساومة على هذا السؤال. هل يخرج بموجب حل سلمى والذى يعتبر الأفضل والأسرع أم يخرج بموجب حل عسكرى الأمر يعود له."
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