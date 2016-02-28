أحكام قضائية جديدة بأحقية الصحفيين المستقيلين من «اليوم السابع» في الحصول على بدل التدريب

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، أحكامًا قضائية جديدة بأحقية الصحفيين المستقيلين من موقع وجريدة “اليوم السابع” بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا لهم.

صدرت الأحكام لصالح كلا من الزميل محمد أسعد المستقيل من جريدة اليوم السابع ورئيس قسم الجريمة والقضاء بموقع دوت مصر سابقا، والزميل محمود الحفناوي المصور المستقيل من اليوم السابع.

كان أحمد حسام، المحامي، أقام 4 دعاوى قضائية وكيلا عن عدد من الصحفيين المستقيلين من موقع وجريدة اليوم السابع، وذلك لمطالبة نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا لهم.