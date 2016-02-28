منع صيد أسماك الشعري والصافي في أم القيوين

بدأت بلدية أم القيوين بمتابعة تنفيذ قرار وزارة التغير المناخي والبيئة رقم /501/ لسنة 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر والذي ينص على منع صيد أسماك الشعري والصافي العربي في جميع مناطق دولة الإمارات وذلك إعتبارا من 1 مارس وحتى 30 إبريل من كل عام كما يمنع تسويقها في جميع أسواق السمك والمتاجر أو استيرادها وإعادة تصديرها.

وقام مفتشو قسم الصحة العامة والبيئة بجولات على أسواق الإمارة شملت سوق السمك المركزي والمحلات التجارية والصيادين والأفراد في أم القيوين وتم توزيع القرار الوزاري الصادر بهذا الخصوص ونشرات توعوية للالتزام بالقرار.

وكانت البلدية قامت في بداية العام الجاري بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة بحملة توعية للمحافظة على أسماك الشعري والصافي هدفت إلى رفع الوعي العام للفئات المستهدفة للتعاون من أجل إستدامة هذه الأسماك.

وأكد غانم علي الجرعد رئيس قسم الصحة العامة والبيئة أنه سيتم عمل جولات تفتيشية في بداية مارس وحتى نهاية شهر إبريل للتأكد من إلتزام أسواق بيع السمك والصيادين في الإمارة بتطبيق القرار الوزاري وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين .