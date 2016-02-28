الخارجية : السيسي يتقدم بمرشح مصري جديد لمنصب أمين عام الجامعة العربية خلفُا لنبيل العربي

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الأحد، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى تقدم بمرشح مصري جديد “ذي ثقل وخبرة دبلوماسية كبيرة” إلى الملوك والرؤساء والقادة العرب، لشغل منصب أمين عام جامعة الدول العربية خلفًا للدكتور نبيل العربي، وأن مشاورات رفيعة المستوى تجرى حاليًا للحصول على الدعم العربي للمرشح المصري، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وأوضح البيان أن ذلك جاء تعقيبا على إعلان الدكتور نبيل العربي عن عدم اعتزامه الترشح لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية لولاية جديدة، وردا على استفسار من المحررين الدبلوماسيين حول مدى اعتزام مصر التقدم بمرشح جديد للمنصب.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، في بيانه، بأنه سيتم الإعلان عن المرشح المصري خلال الأيام القادمة عقب استكمال المشاورات اللازمة، معربًا عن أمله في أن يحظى الترشيح المصري بالدعم العربي المطلوب، تمهيدا لاستكمال الجامعة العربية مسيراتها نحو تحقيق التضامن العربي المنشود وحماية الأمن القومي العربي في مواجهة التحديات الكبيرة القائمة.