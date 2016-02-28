مصادر:الحكومة تقدم برنامجها للبرلمان منتصف مارس المقبل

قالت مصادر حكومية لـ" اليوم السابع" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية من المنتظر أن يصدر قرار بتسمية الحكومة قبل أن تقدم برنامجها لمجلس النواب.

وأوضحت المصادر أن قرار رئيس الجمهورية بتسمية الحكومة سيكون قبل أيام من أن تتقدم الحكومة ببرنامجها لمجلس النواب الذى رجحت المصادر أن يكون منتصف شهر مارس القادم بعد انتهاء مجلس النواب من تشكيل لجانه الداخلية أو تشكيل لجنة مؤقتة من الممكن أن تتولى دراسة برنامج الحكومة.

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة انتهت من برنامجها منذ وقت مضى وأنها فى انتظار تسمية رئيس الجمهورية للحكومة، ثم تشكيل اللجان الداخلية للبرلمان يعقبها تقدمها ببرنامجها لمجلس النواب.

وأشارت المصادر إنه فى حالة موافقة البرلمان على حكومة شريف إسماعيل فإنه سيتم تغيير عدد من الوزراء.

وفى السياق ذاته، يواصل رئيس الوزراء لقاءاته بأعضاء مجلس النواب عن مختلف المحافظات، حيث من المقرر أن يلتقى نواب كل من محافظتى سوهاج وكفر الشيخ خلال الفترة القادمة لعرض برنامج الحكومة والاستماع لمطالب أهالى دائرتهم.

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