بالصور.. محافظ المنوفية يتقدم جنازة شهيد انفجار مدرعة العريش

شهد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية جنازة الشهيد المجند محمود السيد فرحات يوسف ( 20 سنة )، والذى استشهد إثر حادث انفجار مدرعة بالعريش، حيث شيع الآلاف من أهالى قرية كوم الضبع التابعة لمركز ومدينة الباحور جنازة الشهيد، والتى انطلقت من مسجد أبو الفتوح بعد أداء صلاة الظهر وصلاة الجنازة على جثمان الشهيد.

وشارك في تشييع الجنازة اللواء أحمد السكرى مساعد مدير أمن المنوفية، والعميد أ .ح علاء فايز من قيادة الجيش الثانى الميدانى، والعقيد وليد السيد سالم المستشار العسكرى لمحافظة المنوفية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتعالت هتفات الأهالى المطالبة بالقصاص لدم الشهداء والقضاء علي الإرهاب مرددين العديد من الهتافات منها " لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله " ، " يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح " ، " بالروح بالدم نفديك يا شهيد " ، " لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله " .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أن دماء المصريين تسطر مستقبل مصر بحروف من نور تضئ لنا الطريق نحو غد مشرق و مستقبل آمن للمصرين ، مؤكدا علي إصرار الدولة المصرية حكومة وشعبا علي إجتثاث جذور الإرهاب الأسود من كل ربوع مصر والقصاص لكل الشهداء .وقد أكد أهالي القرية أن الشهيد مثال للقدوة الحسنة لكل شباب القرية و يتميز بالخلق الطيب والسمعة الحسنة بين كل الناس .

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