أخبار عاجلة

برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سفير مصر فى طوكيو: السيسى يشارك بكتابة مقال بأكبر جريدة اقتصادية باليابان

Google+ Print
سفير مصر فى طوكيو: السيسى يشارك بكتابة مقال بأكبر جريدة اقتصادية باليابان سفير مصر فى طوكيو: السيسى يشارك بكتابة مقال بأكبر جريدة اقتصادية باليابان
قال السفير إسماعيل خيرت سفير فى اليابان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيجرى حوارا مع التليفزيون اليابانى خلال زيارته لليابان، وكذلك سيشارك بكتابة مقال سينشر أول مارس مع أكبر جريدة اقتصادية فى اليابان.

وأضاف سفير مصر فى اليابان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مباشر من العاصمة" على فضائية "أون تى فى" اليوم الأحد، أن الرئيس السيسى سيلتقى رئيس الوزراء اليابانى غدا، لمناقشة الوضع فى الشرق الأوسط وشرق آسيا ومكافحة الإرهاب، أن اليابان ترأس مجموعة السبعة الكبار مما يجعل المحور السياسى فى المباحثات مع اليابان أمرا هاما.

وأوضح سفير مصر فى اليابان، أن الشق الاقتصادى سيكون بارزا فهناك تعاون مع اليبان فيما يتعلق بمشروعات مترو الأنفاق، وكلك فى مجال مشروعات الطاقة، موضحا أن هناك من 15 اتفاقية ستوقع بين الطرفين ومنها اتفاقية خاصة برفع كفاءة محطات الكهرباء وإنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية، فى إطار سيتم عمل فاعلية بين رجال الأعمال مصريين ويابانيين.

وأكد السفير إسماعيل خيرت أن التعليم يأتى على صدارة المباحثات، فالرئيس السيسى مهتم بهذا الملف، خاصة الاستفادة من الخبرة اليابانية فى التعليم الأساسى والفنى.


>- وصول فايزة أبو النجا طوكيو قبل زيارة الرئيس السيسى لليابان بساعات
>

- برنامج زيارة السيسى لطوكيو.. الرئيس يلقى كلمة أمام البرلمان اليابانى ويعقد لقاءات مع إمبراطور اليابان ورئيس وزرائها.. ملفا التعليم والطاقة يتصدران المباحثات.. والاتفاق على توقيع 6 مذكرات تفاهم
>

-الرئيس السيسى يختتم زيارته لكازاخستان ويتوجه إلى طوكيو
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"