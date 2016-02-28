سفير مصر فى طوكيو: السيسى يشارك بكتابة مقال بأكبر جريدة اقتصادية باليابان

قال السفير إسماعيل خيرت سفير مصر فى اليابان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيجرى حوارا مع التليفزيون اليابانى خلال زيارته لليابان، وكذلك سيشارك بكتابة مقال سينشر أول مارس مع أكبر جريدة اقتصادية فى اليابان.

وأضاف سفير مصر فى اليابان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مباشر من العاصمة" على فضائية "أون تى فى" اليوم الأحد، أن الرئيس السيسى سيلتقى رئيس الوزراء اليابانى غدا، لمناقشة الوضع فى الشرق الأوسط وشرق آسيا ومكافحة الإرهاب، أن اليابان ترأس مجموعة السبعة الكبار مما يجعل المحور السياسى فى المباحثات مع اليابان أمرا هاما.

وأوضح سفير مصر فى اليابان، أن الشق الاقتصادى سيكون بارزا فهناك تعاون مع اليبان فيما يتعلق بمشروعات مترو الأنفاق، وكلك فى مجال مشروعات الطاقة، موضحا أن هناك من 15 اتفاقية ستوقع بين الطرفين ومنها اتفاقية خاصة برفع كفاءة محطات الكهرباء وإنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية، فى إطار سيتم عمل فاعلية بين رجال الأعمال مصريين ويابانيين.

وأكد السفير إسماعيل خيرت أن التعليم يأتى على صدارة المباحثات، فالرئيس السيسى مهتم بهذا الملف، خاصة الاستفادة من الخبرة اليابانية فى التعليم الأساسى والفنى.

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