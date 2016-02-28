المتحدث باسم الرئاسة: السيسى تعرف على تجربة كازاخستان بشأن العاصمة الجديدة

قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، ان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لكازاخستان كانت مهمة جدا، لأن مصر أولى دول المنطقة كلها التى أنشأت سفارة فى كازاخستان.

وأضاف "يوسف"، فى تصريحات اليوم، الأحد، للوفد الإعلامى المرافق للرئيس السيسى فى زيارته لليابان، إن هذه الزيارة كانت مهمة على عدة مستويات، فعلى المستوى السياسى، كازاخستان هى من أكبر الدول فى منطقة آسيا، ولديها موارد طبيعية واحتياطى كبير من البترول والغاز والمنجنيز، وهى من اكبر الدول المنتجة للحبوب، كما أنها من الدول المهمة التى دعمت مواقف الشعب المصرى وثورتيه فى 25 يناير و30 يونيو.

وأوضح ان الرئيس الكازاخى نزار باييف، لديه عدة مبادرات لتقديم صورة صحيحة للإسلام، مثل تصويب الخطاب الدينى ومواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب، وهو ما يتفق مع توجه الرئيس السيسى، إضافة الى تدعيم دور الأزهر.

وأشار إلى أن "أستانا" عاصمة كازاخستان، عاصمة مهمة جدا، وكان هناك حرص من الرئيس السيسى للاستفادة من هذه التجربة فى العاصمة الإدارية الجديدة التى ستنشأ فى مصر.

وقال "يوسف"، إن الجانبين المصرى الكازاخى سيعكفان خلال الشهور المقبلة على تفعيل اللجنة المشكلة على المستوى الوزارى لإعطاء دفعة للعلاقات.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على استئناف الطيران المباشر من كازاخستان لشرم الشيخ، وأكدوا للتعرف على مصر وتراثها وآثارها، مؤكدا أنها زيارة مهمة تعكس حرص مصر على انفتاحها على الدول وتنوع علاقاتها الدبلوماسية والدولية.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس الكازاخى أشاد بالدواء المصرى ووجود أكثر من أربعين مستحضر، وتم الاتفاق على انشاء شركة بين الجانبين لإنتاج مستحضرات الدواء.

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