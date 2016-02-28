الرئاسة: تقرير "النواب الأمريكى"بشأن الإخوان إدراك من العالم لرؤية السيسى

فى أول رد فعل من رئاسة الجمهورية، بشأن تقرير اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى باعتبارجماعة الإخوان جماعة إرهابية، قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.، إنه خطوة إيجابية، مشيرا إلى أن "المجتمع الدولى بدأ فى إدراك ما يقوله الرئيس عبد الفتاح السيسى".

كان تقرير اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى فى نشاط جماعة الإخوان، قد أكد رتباط الجماعة المباشر بجماعة العنف والإرهاب، فيما أكد رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون أن أى علاقة مع الإخوان أو التأثر بهم مؤشر على التطرف.

جاءت تصريحات المتحدث باسم الرئاسة، على هامش زيارة الرئيس السيسى لليابان.

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