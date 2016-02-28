مميش يكشف حقيقة تغيير مسار السفن العابرة في قناة السويس‎

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس: إنه لا صحة لما تردد في بعض المواقع الإخبارية عن تغيير مسار السفن العابرة من المجرى الملاحى لقناة السويس ،موكدا انها لاتسلك أي طريق آخر سوى المجرى الملاحي.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه تم توقيع اتفاق بين هيئة قناة السويس وشركة “بحرى” بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن كل المنقولات السعودية وسفنها تعبر من المجرى الملاحى لقناة السويس.

وتابع أنه فور توقيع الاتفاق قامت الشركة السعودية بإرسال إشارة إلى كل أسطولها البحرى بالمرور من قناة السويس دون غيرها، مؤكدًا أن هيئة قناة السويس ستعمل على توفير كل سبل الراحة والأمان لعبور السفن من المجرى الملاحى للقناة، وأن الهيئة تتابع كل ما لة علاقة بالنقل بالبحري على مستوى العالم

وأكد مميش أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودى على إقامة شركة مشتركة بين البلدين لنقل البضائع المصرية عبر اسطول الشركة بين البلدين وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للسلع التمونية، والوزارات المختصة ليكون النقل عن طريق الشركة الجديدة المصرية السعودية، وذلك سيوفر سعر نقل البضائع المصرية، مع زيادة توفير فرص العمل للشباب المصرى، ويصبح هناك انعاش للاقتصاد المصرى، وتقليل أسعار السلع المنقولة.

ونفى مميش قيام هيئة قناة السويس بتخفيض رسوم عبور أي نوع من أنواع السفن العابرة للمجرى الملاحى لقناة السويس، مشيرا إلى أن هيئة قناة السويس تقوم بدراسة السوق العالمية جيدا قبل قيامها بإعلان رسوم العبور لجميع انواع السفن للمجرى الملاحى المصرى.

وعن الجولة العربية الأخيرة التي زار فيها مميش مؤخرا الملكة العربية السعودية ودولة الكويت أكد رئيس هيئة القناة كانت ناجحة ومثمرة للغاية،موضحا أن هيئة قناة السويس تقوم دائما بدراسة المتغيرات التي تحدث في العالم ومدى تأثيرها على الملاحة في القناة، مشيرا إلى أن سبب تراجع أسعار البترول جعلت خطوط جديدة قد تظهر لأصحاب التوكيلات الملاحية وملاك السفن في العالم والتي تعتمد على مبدأ المكسب والخسارة في تعاملتها، وتعتمد الخطوط الملاحية على أي طريق سيوفر لها أموالا أكثر.