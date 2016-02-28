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زعيم اليمين المتطرف الفرنسي يدعم “ترامب” لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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زعيم اليمين المتطرف الفرنسي يدعم “ترامب” لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية زعيم اليمين المتطرف الفرنسي يدعم “ترامب” لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية

 

جون ماري لوبان

أعرب جون ماري لوبان الزعيم التاريخي لليمين المتطرف الفرنسي والرئيس الشرفي لحزب “الجبهة الوطنية” عن دعمه للملياردير الأمريكي دونالد للفوز بترشيح الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال لوبان – في تغريده اليوم الأحد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر – ” لو كنت أمريكيا لصوتت من أجل دونالد ترامب.. فليحفظه الرب “.

يشار إلى أن ترامب قد أدلى بتصريحات مثيرة للجدل حول الهجرة والإسلام، كان أبرزها اقتراح إغلاق الحدود الأمريكية بشكل مؤقت أمام المسلمين.

أما النائب الأوروبي جون ماري لوبان (87 عاما)، فتصريحاته الاستفزازية المتكررة أثارت خلافا حادا مع ابنته مارين لوبان الرئيسة الحالية لحزب اليمين المتطرف “الجبهة الوطنية” الأمر الذي أدى إلى استبعاده من الحزب، كما أدان القضاء الفرنسي جون ماري لوبان عدة مرات بسبب تصريحاته العنصرية والمعادية للسامية.

أ ش أ

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