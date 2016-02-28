مد أجل الحكم في الطعنين على حل مجلس «الأهلي» لـ27 مارس

قررت الدائرة 11 موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم الأحد، مد أجل الحكم في الطعنين المقامين من وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لإلغاء حكم بطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارة النادي لجلسة 27 مارس.

يذكر أن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة، أوصت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان إجراءات انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي.

وقال التقرير إن المخالفات التي شابت إجراءات انعقاد العمومية لا تستوجب صدور حكم بحل مجلس الإدارة، على حد وصفه.

كان كل من المهندس خالد عبد العزيز، وزير الرياضة، و المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة الأهلي، قد أقاموا طعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، لوقف تنفيذ و إلغاء حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان انتخاب مجلس إدارة النادي.

وأكد الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، أن انتخابات النادي تمت وفق صحيح حكم القانون، وتعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الجمعية العمومية للنادي.