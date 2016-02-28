حوار في الجول - مستشار نوتنجام السابق يتحدث عن: شخصية ماكليش الصارمة.. وشرط نجاحه ويول في مصر

تجربة جديدة يقبل عليها الدوري المصري باستقدام مدربين عالميين سبق لهم التدريب في أقوى دوري بالعالم.

أليكس ماكليش في الزمالك ومارتن يول مع الأهلي.. ثنائي شاءت الأقدار أن تجمعهما من قبل في الأراضي الإنجليزية، وأن يعودا للاجتماع من جديد لكن في الدوري المصري عبر بوابة الناديين الأكبر في الشرق الأوسط.

ألكيس ماكليش سبق له تدريب نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي، وحينها كان طارق الجلاهمة النجم الكويتي السابق يعمل كمستشارا فنيا لذلك النادي العريق.

FilGoal.com أجرى حوارا مع طارق الجلاهمة محلل الدوري الإنجليزي الحالي على قنوات "بي إن سبورت" للتعرف على رأيه في المدربين وفي التجربة الجديدة على الدوري المصري.

وكل ما يلي على لسان طارق الجلاهمة لـ FilGoal.com.

"عملت من قبل مع أليكس ماكليش في نوتنجهام فورست وأعلمه جيدا، وهو مدرب رائع وسيكون مفيدا للكرة المصرية".

"لم أعمل معه لفترة طويلة، فقط شهرين ونصف الشهر، لكنني لمست فيه مدربا رائعا وشخص خلوق لم يثر أي مشكلة داخل النادي طوال فترة تواجده".

"حين علمت أنه تولى تدريب الزمالك تواصلت معه وباركت له على المنصب الجديد وتمنيت له التوفيق، وهو متحمس جدا للتجربة الجديدة".

شخصية قوية

"ماكليش مدرب صارم ولا يقبل التدخل أبدا في عمله، نعم أنه مستمع جيد للجميع وعلى مستوى العالم فإن المدرب الذي لا يسمع لإدارته لا ينجح، لكن في النهاية هو الذي يقرر بشكل نهائي".

"يتميز ماكيش أيضا بأنه قاريء جيد للمباريات، وبإمكانه قلب معطيات المباراة بتبديلاته".

مارتن يول

طارق الجلاهمة تحدث أيضا عن مارتن يول مدرب الأهلي الجديد.

وقال: "مارتن يول مدرب كبير وله اسم عالميا، لكنه منقطع عن التدريب منذ سنتين بعكس ماكليش الذي كان يدرب أحد الفرق بالدوري البلجيكي في الموسم الماضي".

وأضاف "قد يؤثر غياب مارتن يول عليه، لكن المدربين العالميين لا ينقطعون عن متاعبة الأحداث العالمية مهما ابتعدوا عن التدريب".

التجربة الجديدة على الدوري المصري

"تجربة استقدام مدربين عالميين في الدوري المصري شيء رائع للكرة المصرية بشكل عام، لكن يجب أولا أن يوفر مسؤولو الكرة المصرية سبل النجاح لهم".

"يجب أن يتوفر لهم المناخ الجيد للنجاح، من ميزانية كبيرة للصرف إلى جو هاديء دون التدخل في عملهم من قبل الإدارات".

من يختار؟

"لو عرض علي الاسمين لأختار أحدهما؟ سأختار أليكس ماكليش بالطبع، ليس فقط لأنه مدرب رائع لكن لأنني أيضا أرتبط بعلاقة جيدة معه وسبق لي التعامل معه، وبالتالي سنكون متفاهمان بشكل أكبر بحكم التجربة السابقة".

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