المقاصة لـ في الجول: 3 مكاسب من فوزنا الإفريقي.. وعلى اتحاد الكرة أن يراعينا

قال حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر للمقاصة إن فريقه حقق 3 مكاسب من الفوز على الدفاع الإثيوبي في دور الـ64 من الكونفدرالية الإفريقية.

وكان المقاصة قد تغلب على منافسه الإثيوبي 6-1 في مجموع المباراتين بعد فوزه 3-1 في إثيوبيا و3-0 في الفيوم.

وقال إبراهيم لـFilGoal.com: "المكسب الأول هو اقترابنا بشكل أكبر من جماهير الفيوم والتي تساندنا بشكل معنوي".

وأضاف "المكسب الثاني هو عودة الإحساس بالفوز لدى اللاعبين، خاصة وأن الفريق تعادل في آخر مباراتين في الدوري أمام المصري البورسعيدي واتحاد الشرطة".

وأردف "أما المكسب الأخير هو رفع معنويات لاعبينا قبل مواجهتي سموحة والأهلي في الدوري".

كما تمنى إبراهيم رعاية أكبر من اتحاد الكرة في جدول مباريات الدوري.

وقال: "كنا سنلاقي سموحة يوم الأربعاء، إلا أننا وجدنا المباراة تقدم لتلعب يوم الثلاثاء رغم أننا واجهنا الدفاع الإثيوبي يوم السبت".

وواصل "هذا يعني أننا سنلعب 3 مباريات قوية جدا في أسبوع واحد، الدفاع ثم سموحة ثم الأهلي يوم السبت المقبل".

وأتم "تلك اللقاءات تشكل ضغط نفسي وحمل بدن على اللاعبين قد يؤثر على النتائج، كل ما أطلبه هو أن يراعينا اتحاد الكرة في مواعيد المباريات لأننا نمثل مصر في الكونفدرالية الإفريقية".

ويواجه المقاصة فريق دون بوسكو الكونغولي في دور الـ32 الإفريقي أحد أيام 11 أو 12 أو 13 مارس بالفيوم، قبل أن يذهب للكونغو بعد مباراة الذهاب بأسبوع.