عبد الحفيظ: لماذا تنظرون إلى النتائج فقط وتنسون الأداء؟

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن فريقه عانى من سوء حظ شديد في المباريات الأخيرة عقب الفوز على الزمالك بلقاء القمة.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة (المحور):"80% من الشعب يحلل الفريق وفقًا للنتيجة وليس الأداء، فمن الممكن أن تؤدي مباراة جيدة، ولكن لا يحالفنا التوفيق".

وأضاف "مباراة المصري آخر 35 دقيقة، كان لدي ثقة وتوقع أننا سنفوز، نابع من المستوى الرائع، ووصولنا لمرمى المصري كثيرًا، وإهدار عدة فرص".

وتابع "نفس الأمر بالنسبة لمباراة طلائع الجيش، أدينا مباراة جيدة للغاية، ولم نفز، والأمر ليس له علاقة بالمبالغة في فرحة الفوز على الزمالك".

واستدرك عبد الحفيظ في ختام تصريحاته "أمام لقاء غزل المحلة هو الأسوأ للأهلي في 19 جولة هذا الموسم، لقد غابت عن اللاعبين الرغبة والجدية".