سامح شكري يعرب عن تقديره لدور “العربي” في وحدة الصف العربي

أعرب سامح شكري، وزير الخارجية، عن عميق تقديره لما بذله الدكتور نبيل العربى من جهود كبيرة وقدمه من إسهامات لدعم وحدة الصف العربى وحماية المصالح العربية خلال توليه منصب أمين عام جامعة الدول العربية في ظل ظروف إقليمية ودولية دقيقة.

و ثمن شكري المسيرة الدبلوماسية الحافلة للدكتور العربى منذ بداية التحاقه بالعمل بوزارة الخارجية المصرية، مؤكدًا أن التاريخ سيذكر دائما إسهاماته المباشرة فى علامات فارقة من تاريخ مصر المعاصر، خاصة خلال فترة عمله كمستشار قانوني للوفد المصري في مؤتمر الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط الذي عقد بجنيف (1973 – 1975)، ومستشار قانونى لوفد مصر في مؤتمر كامب ديفيد للسلام في الشرق الأوسط عام (1978)، ورئاسته لوفد مصر في مفاوضات طابا، وتمثيله للحكومة في هيئة التحكيم الدولية بشأن نزاع طابا (1986 – 1988)، بالاضافة إلى رئاسته لبعثات مصر الدبلوماسية فى عواصم ومنظمات دولية هامة مثل مقار الأمم المتحدة فى نيويورك وجنيف وسفارة مصر فى الهند، وأخيرا تتويجه على رأس الدبلوماسية المصرية بتوليه منصب وزير الخارجية عام 2011.

وأضاف وزير الخارجية، أن إسهامات الدكتور نبيل العربي لم تقتصر فقط على المستوى الوطني أو العربي، وإنما إمتدت على المستوى العالمي من خلال المناصب الدولية الهامة التي تولاها، وكان من أبرزها عمله كقاض بمحكمة العدل الدولية، ورئاسته لمجلس الأمن الدولي أثناء عضوية مصر بالمجلس، وكذلك عمله نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أعوام 1993، 1994، 1997.

واختتم وزير الخارجية تصريحاته مؤكدا أن شخصية فريدة ومتنوعة القدرات وعلي هذا القدر من الانتماء والعطاء الوطني مثل شخصية الدكتور نبيل العربي، لا يمكن أن تتوقف قدرتها علي العطاء، معربا عن خالص شكره وتقديره لسيادته، ومتمنيا له دوام الصحة والتوفيق.

أ ش أ