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خالد عبد العزيز: حل اتحاد الكرة خارج عن إرادتي.. وسنتواصل مع الفيفا لحماية الرياضة المصرية

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خالد عبد العزيز: حل اتحاد الكرة خارج عن إرادتي.. وسنتواصل مع الفيفا لحماية الرياضة المصرية خالد عبد العزيز: حل اتحاد الكرة خارج عن إرادتي.. وسنتواصل مع الفيفا لحماية الرياضة المصرية

خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة (أرشيفية)

كتبت- إنجي لطفي 

أكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أنه سيكون هناك تنسيق بينه وبين المسئولين فى الاتحاد الدولى لكرة القدم حتى لا يتعرض النشاط الرياضى فى للتوقف بسبب حل اتحاد الكرة بحكم المحكمة.

وقال عبد العزيز، فى مداخلة هاتفية مع ملعب 9090 على الراديو 9090 اليوم الأحد، سننفذ حكم المحكمة، ولا يوجد أى أحد فى السلطة التنفيذية يستطيع وقف محكمة، ويجب أن يكون هناك تنسيق كامل مع اتحاد الدولى لكرة القدم واللجنة الأوليمبية حتى يتم توفيق الأوضاع ولا نتعرض للانتقادات.

واشار الوزير إلى أن الوزارة لا تتدخل فى أحكام القضاء، ولكن تحاول توفيق الأوضاع حتى تستمر الحياة الرياضية في مصر، مضيفا أن الوزارة تتخذ بعض القرارات حتى تستمر الأنشطة الرياضية، وتسعى لتطوير البنية الأساسية، وإعداد منتخبات وطنية قوية، ووضع مصر على الخريطة الرياضية”.

كتبت- إ نجي لطفي
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