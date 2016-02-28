الثلاثاء.. حازم إمام ضيف «صاحبة السعادة» على سي بي سي (صور)

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس على شاشة سي بي سي، الكابتن حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام الحادية عشر مساءً.

ويكشف حازم إمام، خلال الحوار، عن كواليس بدايته في عالم الكرة، خاصة وأنه صعب في هذا المجال الجمع بين الموهبة والكاريزما وحب الجماهير، خاصة من جمهور منافسيه وزملائه المنافسين.

كما يتحدث عن عالمه الخاص الذي جعله من أكتر اللاعبين موهبة في تاريخ الكرة المصرية، وكيف ساهم مع فريقه كثيرا حتى يكسب بطولات، كما ساهم مع المنتخب المصري، ولا أحد يختلف عليه وعلى أخلاقه وأدبه، ليصبح محبوبا من كل الجماهير المصرية.

ويتطرق في حديثه إلى عائلته، خاصة وأن نجاحه لم يأتي من فراغ، بل جاء من التربية وخاصة أنه ابن نجم كبير ومحترم في كرة القدم، ولم يخطئ في حق أحد حتى مات، وحزن بسبب وفاته الجميع، بالإضافة لوالدته الدكتورة ماجي الحلواني العميد السابق لكلية الإعلام.