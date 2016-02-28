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محمد بن راشد: العبرة ليست بحجم الدول بل بإنجاز تطلعات شعوبها

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محمد بن راشد: العبرة ليست بحجم الدول بل بإنجاز تطلعات شعوبها محمد بن راشد: العبرة ليست بحجم الدول بل بإنجاز تطلعات شعوبها

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن  التغيير الذي أجراه سيتبعه طرق وأدوات جديدة في العمل الحكومي مشيراً إلى أن العبرة ليست بحجم الدول بل بسرعتها والتزامها الحقيقي بإنجاز تطلعات شعوبها، وذلك خلال ترؤسه اليوم "الأحد" أول جلسة لمجلس الوزراء بعد التشكيل الحكومي الجديد.

وقال سموه على حسابه الرسمي في "تويتر":" طلبت من الوزراء وخاصة الجدد ومن طالهم تغيير كبير في هياكلهم ووظائفهم أن يبدؤوا بوضع برامجهم وخططهم ومبادراتهم لأول مائة يوم."

وأضاف : "أقررنا اليوم إعادة تشكيل المجلس الوزاري للخدمات برئاسة الأخ منصور بن زايد .. وإعادة تسميته ليكون" المجلس الوزاري للتنمية."

وأشار إلى أن :"المجلس الوزاري للتنمية سيتولى قيادة سياسات وبرامج حكومية وطنية تتناسب مع توجيهات رئيس الدولة وتطلعات شعبنا لمرحلة جديدة من مسيرتنا التنموية."

وقال :"أقررنا إنشاء مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة الأخ عبدالله بن زايد ومعه 7 وزراءآخرين  وهدف المجلس إعداد جيل يتوافق مع تطلعاتنا المستقبلية."

واعتمد "مجلس الإمارات للشباب برئاسة شما المزروعي وسيكون أعضاء المجلس من الشباب والشابات والهدف نقل تطلعاتهم ودعمنا لإيجاد الحلول لتحدياتهم وإنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لإدارة وتشغيل مستشفيات الدولة ورفع جودتها ومعايير الخدمات المقدمة للمواطنين فيها.

وقال: "أقررنا إنشاء مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لإدارة وتشغيل المدارس الحكومية.. وسيكون للمؤسسة مجلس إدارة ومدير عام معين من مجلس الوزراء."

واختتم قائلاً :"الفترة القادمة فترة تغيير في وأطلب من جميع فرق العمل التعاون لإنجاز هذا التغيير بسهولة وسرعة، ونبشر الجميع بأن القادم أفضل بإذن الله."

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